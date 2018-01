Diese Parzelle wollte der Bubiker Gemeinderat an einen Investor verkaufen, damit ein Laden, Wohnungen und Parkplätze dort entstehen. Nachdem die Stimmbürger das Projekt an den Gemeinderat zurückwiesen, hat er es nun sistiert. (Archivbild: Christian Merz)

Es war ein umstrittenes Geschäft, die Zentrumsüberbauung in Wolfhausen. Der Gemeinderat wollte eine Parzelle im Zentrum Wolfhausens für mindestens 6,5 Millionen Franken an einen Investor verkaufen. Auf dem Grundstück, das derzeit ein Parkplatz ist, sollte eine Ladenfläche im Erdgeschoss, 40 bis 50 Wohnungen im Obergeschoss, eine Tiefgarage mit rund 130 Parkplätzen und Velo-Abstellplätzen entstehen.

Das Projekt, das bereits im Vorfeld heftig diskutiert wurde, scheiterte jedoch an der Gemeindeversammlung vom 6. September. Die Stimmbürger, die sich teilweise zornig zu Wort meldeten, nahmen den Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an, das Geschäft an den Gemeinderat zurückzuweisen. Gemeindepräsidentin Christine Bernet betonte bereits damals: «Der Gemeinderat entscheidet, was er damit macht.»

«Weiterbearbeitung im Moment nicht sinnvoll»

Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Gemeinderat habe sich Gedanken über das weitere Vorgehen im Projekt «Zentrumsentwicklung Wolfhausen» gemacht, schreibt er in einer Mitteilung. «Aufgrund der fehlenden positiven Rückmeldungen sowohl an der Orientie­rungsveranstaltung wie auch an der Gemeindeversammlung, ist der Gemeinderat zum Schluss ge­kommen, dass eine Weiterbearbeitung des Projektes im Moment nicht sinnvoll ist, auch nicht in der im Rückweisungsantrag der RPK aufgezeigten Richtung.»

Das Projekt werde deshalb bis auf weiteres sistiert. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt aus der Bevölkerung ein klares Bedürfnis entwickeln, könne auf den bisher geleisteten Vorarbeiten aufgebaut und ein den Wünschen der Bevölkerung besser entsprechendes Projekt ausgearbeitet werden.