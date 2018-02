Bligg kommt ans Rock the Ring in Hinwil. (Foto: Seraina Boner)

Mit Bligg holen die Veranstalter des Rock the Rings in Hinwil einen der populärsten Schweizer Musiker ans Festival im Autobahnkreisel. Er ist zugleich der einzige Mundartkünstler, der bislang bestätigt ist.

Bligg wird am Donnerstag, 21. Juni, vor Hauptact Jan Delay auftreten. Bis auf Delay spielen am Donnerstag nur Schweizer Bands am Festival. Neu bestätigt ist die Indie-Folk-Band The Gardener and The Tree aus Schaffhausen. Zudem stehen Baba Shrimps und Marc Sway auf der Bühne.