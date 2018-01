An den 53. Solothurner Filmtagen werden am kommenden Sonntag, 28. Januar, die Schweizer Fernsehfilmpreise vergeben. Die Auszeichnung erhalten Schauspielerinnen und Schauspieler, die in Fernsehfilmproduktionen eine Rolle spielen. Unter den diesjährigen Preisträgerinnen befindet sich auch die in Bubikon aufgewachsene Schauspielerin Anna Schinz, wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) mitteilte.

Sie erhält den Preis als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Compliance Officerin Stefanie Pfenninger im grossen SRF-Zweiteiler «Private Banking», der im vergangenen Dezember Premiere feierte.

Der von Bettina Oberli inszenierte Film, der sich um die dubiosen Machenschaften einer Schweizer Privatbank dreht, heimste zudem auch noch den Preis für die beste Hauptdarstellerin ein. Stefanie Japp wird für ihre Rolle als Bankdirektorin Caroline Pfister ausgezeichnet.

Der Schweizer Fernsehfilmpreis wird seit 2001 vergeben. Die Verleihung findet seit 2010 im Rahmen der Solothurner Filmtage statt.