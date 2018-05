Die Polizei kontrollierte in der Nacht auf Samstag, 26. Mai 2018, mehrere Fahrzeuge im Bezirk HInwil. (Symbolbild: Stadtpolizei Winterthur)

Die Kantonspolizei Zürich und die Gemeindepolizei Stäfa haben in der Nacht auf Samstag in den Bezirken Meilen und Hinwil Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden elf Fahrzeuglenkende wegen Alkohol am Steuer zur Anzeige gebracht, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Zwischen 0,5 und 0,8 Promille

Die Kontrollen dauerten von 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Die Polizisten mussten vier Lenkerinnen und Lenkern wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss den Führerausweis auf der Stelle abnehmen. Gegen diese wird ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet.

Bei sieben Fahrzeugführenden stellten die Polizeifunktionäre einen Atemalkoholgehalt zwischen 0,5 bis 0,79 Promille fest. Die leicht Alkoholisierten durften nicht weiterfahren und werden beim Statthalteramt angezeigt.

Zudem verzeigten die Polizisten vier Automobilisten wegen technischer Mängel an ihren Fahrzeugen und stellten insgesamt 19 Ordnungsbussen aus. (zo)