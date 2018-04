Die Brücke an der Affeltrangerstrasse, die über die Autobahn 53 am Betzholzkreisel führt, muss instand gesetzt werden. Die Bauarbeiten dazu beginnen am 9. April. Ab dem 7. Mai wird der Verkehr auf der Brücke einspurig geführt werden, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Medienmitteilung schreibt.

Während für den Verkehr bereits ab August wieder beide Spuren der Brücke befahrbar sind, dauern die Arbeiten bis Dezember.

Die Fussgänger werden während der gesamten Bauzeit links- oder rechtsseitig der Baustelle geführt, schreibt das Tiefbauamt in seiner Medienmitteilung weiter.

«Die Arbeiten daueren so lange, weil der gesamte, aus Beton bestehende Brückenkörper saniert werden muss und Betonarbeiten sehr zeitaufwändig sind», sagt Thomas Maag, Mediensprecher der kantonalen Baudirektion. Mitten in die Bauzeit fällt das Festival Rock the Ring. Die Besucher sollten von der Baustelle kaum bis gar nichts mitbekommen, so Maag. «Die Brücke ist gehört während des Festivals zur Rettungsgasse und deshalb die Affeltrangerstrasse in diesem Bereich für den Verkehr sowieso gesperrt.» Die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen werde durch die Baustelle nicht behindert.

Ob man die Arbeiten während der Festivalwoche ganz einstellen werde, sei witterungsabhängig. «Je nach Baufortschritt können wir uns einen wöchigen Baustopp leisten odernicht.» Während der Konzerte werden die Arbeiten aber sicher unterbrochen, um Lärmemissionen zu verhindern, so Maag. Die Festivalleitung sei im Kontakt mit dem kantonalen Tiefbauamt, um die Details zu klären.