Seit über einem Jahr produziert Gina Carla auf ihrem Youtube-Kanal sogenannte ASMR-Videos (wir berichteten). Mit grossem Erfolg: Über 100'000 Abonnenten haben den Kanal des Bäretswiler Pin-Up-Models abonniert. Dafür erhielt sie nun eine Auszeichnung des amerikanischen Video-Portals, wie auf einem Video auf ihrer Facebook-Seite zu sehen ist.

Gina Carla erhält eine Auszeichnung von Youtube. (Quelle: Facebook.com)

Bald einen goldenen «Play Button»?

«Oh my goodness!» sagt Carla nur, als sie das Paket öffnet, das sie von Youtube erhalten hat. Darin befindet sich der silberne «Play Button» für Youtube-Kanäle, die mehr als 100'000 Abonnenten erreichen. «This is beautiful», sagt die 30-Jährige, als sie die silbern glänzende Auszeichnung stolz in die Kamera hält. «ASMR Gina Carla – Congratulations on passing 100'000 Subscribers» steht da.

Sollte ihre Abonnentenzahl in Zukunft mal über 1 Million steigen, wartet der goldene «Play Button», bei 10 Millionen Abonnenten dürfte sie gar den «Diamond Button» in Empfang nehmen. Wer weiss, wenn die Flüstervideos weiterhin an Popularität gewinnen, scheint dies vielleicht gar nicht so verwegen. zo