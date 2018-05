187 ist die Nummer des Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Der Code wird auch von der Polizei selbst als Abkürzung im Funkverkehr benutzt. «Acab», steht für «All Cops are bastards» (alle Polizisten sind Bastarde). (Bild: Annette Saloma)

Da war offensichtlich jemandem ziemlich langweilig. Unbekannte spazierten letzte Woche in Bäretswil von der Wetzikerstrasse her in die Schulhausstrasse und gingen schliesslich zur reformierten Kirche. Auf ihrem Weg hinterliessen sie an diversen Wohnhäusern ihre Spuren: hässliche Schmierereien in schwarz und silber.

Unter anderem die Zahl 187 – der Code der amerikanischen Polizei für Mord, dazu Beschimpfunden: «Fuck you» und «Acab», was soviel heisst wie «All Cops are bastards» (alle Polizisten sind Bastarde) wurden auf die Wände gesprüht. Mit richtigen Sprayern haben die Täter von Bäretswil kaum etwas gemein.

Denn auch wenn ihnen gegen Ende wohl die Farbe ausging, blieb nicht einmal das Areal der reformierten Kirche verschont. In der Sprayerszene gilt es für Viele als ungeschriebenes Gesetz, dass Kirchen, Einfamilienhäuser, Sehenswürdigkeiten und Altstädte tabu sind.

Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wird der Sachschaden, den die Vandalen mit der Spraydose angerichtet haben, auf rund 10’000 Franken geschätzt. Weder Hausbesitzer noch die Verantwortlichen der Gemeinde wollen etwas zu den Schmierereien sagen. In Erfahrung ist nur zu bringen, dass diese mittlerweile von einer von der Gemeinde beauftragten Firma, die auf Graffiti spezialisiert ist, entfernt wurden. Auch diverse Hausbesitzer haben die Dienste dieser Firma in Anspruch genommen. Die Schmiererei auf der Steinsäule bei der Kirche konnte der Sigrist selber entfernen. Ansonsten verweist man auf der Gemeinde an die Kantonspolizei Zürich.

Diese sucht Zeugen. «Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11 zu melden», schreibt der Mediendienst in einem Zeugenaufruf. Bis jetzt sind allerdings noch keine Hinweise eingetroffen. «Die Ermittlungen laufen», sagt Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich.

Neuer Anstrich gefordert

Es ist bereits das zweite Mal innert kurzer Zeit, dass Vandalen in Bäretswil wüten. Anfang März wurde in Adetswil die Scheibe eines Bushäuschen zertrümmert wobei ein Sachschaden von 25’000 Franken entstand. «Wir verurteilen jegliche Form von Vandalismus und Gewalt», sagte Gemeindeschreiber Felix Wanner damals. Auch im Internet warf der Vorfall hohe Wellen, viele Bäretswiler zeigten sich empört.

Anders dieses Mal. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Bäretswil, wännd...» hat der Aufruf der Kantonspolizei nur wenige Kommentare generiert. Jemand findet sogar, die Wand des Schulhauses würde einen neuen Anstrich gut vertragen. Allerdings wurden von den Spezialisten nur die Schmierereien entfernt – ein neuer Fassadenanstrich würde noch viel mehr kosten.