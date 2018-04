In Bäretswil kommt doch noch Wahlkampfstimmung auf. Dank eines Sprengkandidaten in letzter Minute - oder sogar etwas danach. Der parteilose Bierbrauer und ehemalige Pächter des Linden-Pubs in Bäretswil, Danny Bolt, hat seine Kandidatur per Whatsapp-Chat bekannt gegeben.

Im Profilbild der Chat-Gruppe, in der mehr als ein Dutzend Bäretswiler stecken, posiert Bolt als Superman in der Bäretswiler Brauerei. Auf dem Flyer eines «ausserparteilichen Komitees zu den Gemeinderatswahlen Bäretswil» wird er als Bierbrauer, Automechaniker, Allrounder bezeichnet. Für den Gemeinderat geeignet sei er, weil er in der Gemeinde verwurzelt sei wie sonst kaum ein anderer. Er sei parteipolitisch unabhängig, einer, der anpacken könne und habe ein offenes Ohr für seine Mitmenschen. «Einfach ein bärenstarker Typ», so das Flugblatt.