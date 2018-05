Primitive Schmierereien: Vandalen verunstalteten in Bäretswil mehrere Hausfassaden und richteten einen Sachschaden von rund 10'000 Franken an. (Bild: Annette Saloma)

In Bäretswil haben unbekannte Täter in den letzten Tagen mehrere Gebäuden mit primitiven Schmierereien versehen. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wird der angerichtete Sachschaden auf rund 10'000 Franken geschätzt.

Schwarz und silberfarben

Die unbekannten Vandalen haben laut der Polizei mehrere Hausfassaden an der Wetzikerstrasse und der Schulhausstrasse mit schwarzen und silberfarbenen Schriftzügen versehen. Betroffen waren diverse Wohnhäuser, das Schulgebäude sowie die reformierte Kirche. An den meisten Orten sind die Schmierereien inzwischen entfernt worden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 247 22 11 melden. (zo)