Am kommenden Sonntag, 12. August , startet er an der Seeüberquerung von Auslikon nach Seegräben. (Bild: PD)

Der Mond glitzert noch auf dem spiegelglatten Bodensee, in Friedrichshafen herrscht Ruhe, bis auf ein paar Wagemutige, welche um 05:30 Uhr am Ufer des Sees in den letzten Vorbereitungen für die Durchquerung bis nach Romanshorn stecken. Die Taschen werden mit Verpflegung aufgefüllt, welche für die ca. 11 Kilometer nötig sein werden, oder man hält einfach einen kurzen Schwatz mit einem der Mitschwimmer. Schaut an den Horizont an welchen Punkt man sich halten kann oder geniesst einfach die Ruhe.

Unter den Wagemutigen befindet sich auch der Zürcher Christof Aegerter. Im Zürcher Oberland in Adetswil aufgewachsen, Jahrzehnte im Turnverein Bäretswil aktiv als Turner, Leiter und Vorstandsmitglied hat er seine neue Passion das Langdistanz Schwimmen entdeckt. In der Zwischenzeit lebt Christof Aegerter im Zürcher Unterland in Bassersdorf und arbeitet als Stadtpolizist bei der Stadtpolizei Kloten.

Schwimmen für den guten Zweck

Für Christof Aegerter ist es nicht einfach nur ein Schwimmen durch den Bodensee. Christof Aegerter hat in diesem Jahr «swim4life» gegründet, mit welcher Institution er mit seinen Schwimmkilometern Geld für Behinderte Menschen sammelt. Mit den Spendengeldern unter anderem zugunsten des Heilpädagogischen Institutes St. Michael in Adetswil werden Behinderte Kinder unterstütz, welche im Heim oberhalb von Adetswil leben.

Christof Aegerter erwähnt in unserem Gespräch: «Für mich zählt, dass ich durch meine Passion zum Langdistanz Schwimmen auch Menschen unterstützen kann, welche nicht frei entscheiden können was sie tun und lassen möchten». Zum Heilpädagogischen Institut in Adetswil habe ich einen persönlichen Bezug. So kenne ich aus meiner Kindheit jeden Ecken in dem grossen und wunderschönem Haus, in welchem ich früher oft ein und ausging. Zudem arbeitet meine Schwester Kathrin Aegerter im Heim. Durch sie komme ich auch heute immer wieder in Kontakt mit den Kindern die in Adetswil leben.

Swim4Life befindet sich im Aufbau und soll auch in Zukunft weiter leben und vielen Menschen ein Lächeln in ihr Gesicht zaubern. In diesem Jahr besteht das Spenden darin, dass man meine Schwimmkilometer kaufen kann. Das bedeutet, man spendet pro Kilometer einen Beitrag und am Ende der Schwimmsaison (in diesem Jahr ca. 40 Kilometer) erhält man einen Einzahlungsschein für die abgegebene Spende. Oder man steuert einen Fixspendenbetrag zugunsten von Swim4Life bei.

Im Oberland bekannt werden

Swim4Life soll auch im Zürcher Oberland bekannt werden, deshalb schwimmt Christof Aegerter am Sonntag, 12. August an dem Volksschwimmen von Auslikon nach Seegräben, gemeinsam mit Freunden für swim4life. Am Samstag, 18. August startet er am Lang-Distanz-Schwimmen über acht Kilometer im Greifensee. Der Start erfolgt um 8 Uhr in Niederuster und Christof sollte das Ziel in Niederuster um 10:15 Uhr wieder erreichen.

Bis dato hat Christof Aegerter in diesem Jahr an diversen kürzeren Seedurchquerungen mitgemacht. Die Trainingsvorbereitungen passten genau und nach 4 Stunden und 6 Minuten, hatte Christof Aegerter in Romanshorn wieder festen Boden unter den Füssen, nachdem er die 13.41 Kilometer quer durch den Bodensee geschafft hatte.