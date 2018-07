Um 14.40 Uhr startete das Rennen «1. Lauf/ Manche Promo» am Rennsportanlass Supermoto in Bäretswil. Eigentlich sollte das Rennen nur zehn Minuten dauern. Dann aber stürzte ein 34-jähriger Fahrer (Name der Redaktion bekannt). «Er ist übers Vorderrad weggerutscht und mit dem Töff in die Bande geprallt», sagt ein Mann der in den Zuschauerrängen steht. «Hoffentlich sieht es schlimmer aus als es ist», so der Zuschauer.

(Video: Simon Grässle)

Die Rega wurde aufgeboten und hat den Verletzten bereits abtransportiert. Die Rega bestätigt den Einsatz: «Die Rega Crew aus Dübendorf war vor Ort», teilt Adrian Schindler, Mediensprecher der Rega auf Anfrage mit. Der Patient sei mittelschwer verletzt und sei in ein Zentrumsspital geflogen worden. Genauere Details zum Zustand des Patienten gibt die Rega aus Patientenschutzgründen nicht bekannt.

Auch die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz und hat ebenfalls bereits Leute vor Ort, die den Unfallhergang untersuchen, teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mit.

Der Einsatzleiter der Sanität wollte vor Ort aufgrund des Patientenschutzes und des Arztgeheimnisses keine Stellung zum Unfall nehmen. Auch Kurt Hürlimann, OK-Präsident des Supermoto-Anlasses in Bäretswil nimmt auch keine Stellung dazu. Er habe den Unfall selbst nicht gesehen und weiss demnach auch nicht mehr.