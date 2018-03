Knappes statt markantes Plus: Die Rechung 2017 blieb unter den Erwartungen zurück. (Foto: Archiv)

Die gute Nachricht zuerst: Die Bäretswiler Jahresrechnung 2017 schliesst positiv. Das Plus beträgt gut 66'000 Franken. Nun die schlechte: Das Ergebnis liegt markant unter den Erwartungen. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von gut 478'000 Franken. Damit schliesst das Jahr 2017 um über 412'000 Franken schlechter als vorgesehen.

Dafür verbesserte sich das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Millionen Franken. Wobei auch diese Zahl mit Vorsicht zu geniessen ist. Im 2016 hatte der Gemeinderat 5 Millionen Franken Zusatzabschreibungen vorgenommen, um das Eigenkapital etwas zu reduzieren. Also sozusagen eine künstliche Verschlechterung des Ergebnisses.

Weniger Steuereinnahmen

In einer Mitteilung führt der Gemeinderat Bäretswil diese Verschlechterung im Wesentlichen auf geirngere Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern zurück, zumal weniger Steuerpflichtige in der Gemeinde wohnhaft waren. Zudem seien zusätzliche Beiträge an Dritte, Ergänzungsleistungen und externe Sonderschulungen angefallen.

Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von 2,2 Millionen Fraknen um 631'000 Franken tiefer ab als geplant. Die Investitionen konnten laut Gemeinderat zu 94 Prozent aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Zur Stärkung der Liquidität habe die Gemeinde zudem Neumittel von 2,9 Millionen Franken auf dem Geldmarkt aufgenommen. Der Zinssatz betrage 0,29 Prozent. Das Nettovermögen pro Einwohner habe sich gering verringert – um 67 Franken auf 946 Franken pro Einwohner per Ende 2017.