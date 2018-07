Normalerweise flüstert die Bäretswiler Youtuberin Gina Carla in ihren Videos in ein hochsensibles Mikrofon. ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) nennt sich das dann. Schmatzgeräusche, leises Sprechen und feine Flatterbewegungen mit den Fingern sollen dem Zuhörer ein Kribbeln im ganzen Körper auslösen. Ihre Videos werden von tausenden Menschen angeklickt.

Anlässlich der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland wirft Gina Carla einen Blick ins Panini-Album und sagt, welcher Schweizer Fussballer ihr am besten gefällt, welche Mannschaft ihrer Meinung nach das schönste Trikot hat, ob der Vollbart von Jimmy Durmaz von der Schwedischen Nationalmannschaft too much ist und was sie zum WM-Beau Rurik Gislason aus Island meint. Einzig bei ihrem Tipp auf den Sieger des Turniers liegt die Bäretswilerin falsch.

Video: Chiara Coniglio/ Fabia Bernet

