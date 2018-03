Regelmässig befragt die Gemeinde Bäretswil ihre Bevölkerung. Die jüngst durchgeführte Befragung vom 7. September bis 15. Oktober 2017 fand online statt. «Ziel der Umfrage war es, herauszufinden, ob der Gemeinderat mit den getroffenen Legislaturzielen in Zusammenhang mit der Überarbeitung der Nutzungsplanung in die korrekte Richtung steuert», sagt Felix Wanner, Gemeindeschreiber von Bäretswil. In der Bäretswiler-Post vom 7. März wurden die Ergebnisse präsentiert. Die Befragung bildet die Grundlage für die Gemeindeentwicklung und die geplante Ortsplanungsrevision.

Insgesamt wurden 332 ausgefüllte Fragebögen retourniert, was circa 6.6% der Gesamtbevölkerung in Bäretswil entspricht. Auf Nachfrage nach der geringen Beteiligung an der Umfrage erklärt Felix Wanner: «Die mit der Umfrage beauftragte Firma erklärt die tiefe Beteiligung damit, dass aus den Antworten eine aussergewöhnlich hohe Zufriedenheit mit der Gesamtsituation abgelesen werden könne. Aus diesem Grunde sei das Bedürfnis, sich mitzuteilen und bei einer doch eher aufwändigen Befragung mitzumachen, wesentlich kleiner, als wenn eine allgemeine Unzufriedenheit vorhanden gewesen wäre.»

Es sei auch nicht so, dass nur wenige Bewohner von dieser Umfrage wussten. «Die Umfrage wurde am 30. August 2017 in der Bäretswiler-Post angekündigt und am 6. September an einer öffentlichen, gut besuchten Informations-Veranstaltung vorgestellt. Am 27. September gab es eine Erinnerung in der Bäretswiler-Post.» Repräsentativ sei die Umfrage, sämtliche Zielgruppen seien gleichmässig vertreten. Wanner sagt: «Es würde kein anderes Bild entstehen, wenn die Teilnehmerzahl höher gewesen wäre.»

Bei der Umfrage waren alle Altersgruppen vertreten, eine Mehrheit bildete die Gruppe der 36- bis 65-jährigen Personen. «Das Abbild der Teilnehmenden entspricht der Bevölkerungsstruktur», so Wanner.

Bevölkerung und Gemeinderat zeigen ähnliche Einschätzung

Die Auswertung der Fragebögen zeichnet ein positives Bild. Die Bevölkerung sei sehr zufrieden mit der Gemeinde. Zudem zeige sich, dass die Bewohner von Bäretswil zu einem grossen Teil mit den Einschätzungen des Gemeinderats übereinstimmen.

Positiv hervorgehoben wurden die hohe Wohnqualität und der intakte Dorfcharakter. Zudem gebe es attraktive Naherholungsmöglichkeiten, und das Dorf besitze ein aktives Vereinsleben. Weiter beurteilen die Bäretswiler die Freizeit-, Sport- und die kulturellen Angebote im Dorf als gut bis sehr gut. Auch das Netz und das Angebot des öffentlichen Verkehrs finden die Bäretswiler gut.

Ein Grossteil der Dorfbevölkerung kauft die Lebensmittel im eigenen Dorf ein. Die Dorfbewohner schätzen die Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangebote und die Gastronomie im Dorfkern. Bei der Gestaltung von neuem Wohnraum wollen die Bäretswiler vermehrt Alterswohnungen, Familienwohnungen und allgemein günstiger Wohnungsraum.

Was es zu verbessern gilt

Auf der anderen Seite gebe es diverse Punkte, die Verbesserungspotenzial aufweisen würden, oder wo sich ein Bedarf der Bevölkerung offenbare. So fehlen unter anderem ein grosser öffentlicher Spielplatz und ein Freibad. Mangelhaft sei zudem das Angebot für Jugendliche.

Bei den baulichen Massnahmen stünden die Umfrageteilnehmer der Verdichtung skeptisch gegenüber. Erneuerungen seien dennoch gefordert, insbesondere beim Dorfkern. Luft nach oben bestehe zudem bei der Strassenraumgestaltung sowie bei neuen Grünanlagen.

Beim Thema Verkehrssicherheit ergebe sich durch die Umfrage Handlungsbedarf. So seien Fussgängerstreifen und Kreuzungen nicht sicher genug. Auch müsse der Verkehr beruhigt und die Lärmbelastung kontrolliert werden. Es dürfe zudem mehr Radwege geben.