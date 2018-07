Führungsstark soll die Person sein, belastbar und teamfähig. Wenn dann auch noch eine initiative und kommunikative Persönlichkeit vorhanden ist, wäre der Match perfekt. Bäretswil sucht eine Nachfolge für Gemeindeschreiber Felix Wanner, der sich per Ende Mai 2019 pensionieren lässt.

«Ich würde diesen Beruf hier im Dorf jedem empfehlen.» Felix Wanner, Bäretswiler Gemeindeschreiber

Seit 1986 hatte Wanner die Position inne. «Ich würde diesen Beruf hier im Dorf jedem empfehlen», sagt er. Ihm habe es sehr gefallen. «Sonst wäre ich ja heute nicht mehr hier.»

Die 100-Prozent-Stelle soll per 1. Mai des nächsten Jahres besetzt werden. Bis am 20. Juli läuft die Suche nach einer Nachfolge über eine Pfäffiker Firma die Personal- und Unternehmensberatung anbietet.

«Am Findungsprozess meiner Nachfolge bin ich nicht beteiligt.» Felix Wanner

«Am Findungsprozess meiner Nachfolge bin ich nicht beteiligt. Die Pfäffiker Firma sichtet die Kandidaten und ein interner Findungsausschuss kümmert sich danach darum», so Wanner. Es sei üblich, dass der Bisherige daran nicht beteiligt ist.

«Eher Generalist»

«Der Beruf des Gemeindeschreibers ist sehr von der Grösse der Gemeinde abhängig», sagt er. In einer Stadt nehme man mehr die Funktion eines Managers ein. In Dörfern sei man eher Generalist. «Ich mochte es immer sehr, dass ich in viele Bereiche Einsicht hatte und mein Wissen einbringen konnte. Bäretswil hat eine ideale Grösse.»

Bäretswil sucht per 1. Mai 2019 einen neuen Gemeindeschreiber. (Screenshot: Webseite Bäretswil)

Wie Wanner wird sich auch seine Nachfolge mit der fachlichen, organisatorischen, administrativen und personellen Führung der Behördenverwaltung beschäftigen. Dies ist einer der definierten Tätigkeitsschwerpunkten, die auf der Stellenausschreibung aufgelistet sind.

«Als Gemeindeschreiber in Dörfern ist man eher Generalist.» Felix Wanner

Zudem sei der Gemeindescheiber sowohl der Berater, als auch der Sekretär des Gemeinderates. Ein Gemeindeschreiber trage die Verantwortung für die Umsetzung von Beschlüssen und Projekten und ist «Ansprechperson für die Bevölkerung und die Medien».

Wanners Stellvertreterin, Karin Edelmann, hat ebenfalls die notwendige Ausbildung zur Gemeindeschreiberin. Eine potenzielle Nachfolgerin? «Sie kam aufgrund ihres Teilzeitpensums nicht in Frage», sagt Wanner. «Natürlich wird sie aber auch nach mir als stellvertretende Gemeindeschreiberin arbeiten.»