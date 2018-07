Am Montagabend kam es auf der Ettenhauserstrasse in Hinwil in Richtung Girenbad zu einem Selbstunfall. Der Fahrer blieb unverletzt. (Foto: Leserreporter)

Am Montag verursachte ein Autofahrer auf der Ettenhauserstrasse in Hinwil in Fahrtrichtung Girenbad gegen 16.30 Uhr einen Selbstunfall und krachte frontal in einen Baum, wie ein Züriost-Leserreporter berichtet.

Der ausgelöste Airbag entwickelte dabei offenbar Rauch, sodass auch die Feuerwehr aufgeboten wurde. Deren Einsatz war allerdings nicht nötig. Am Auto entstand Sachschaden, der Fahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt.

Wie es zum Unfall gekommen ist, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen.(zo)