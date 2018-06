«Ausverkauft!» hiess es gestern an der ersten öffentlichen Vorführung des Dokfilmes «Die Jungs von Qarabaghi» des Ustermers Filmemachers Dölf Duttweiler. Der Film erzählt die Geschichte dreier Flüchtlinge, die aus dem gleichen Dorf in Afghanistan kommen und jetzt in Bäretswil, Uster und dem Kanton Aargau wohnen (Züriost berichtete). Die Premiere des Films fand im Kino Central / Qtopia statt und war ein voller Erfolg.

«Ich wusste, dass viele Leute von Zürich und sogar von Bern her nach Uster kommen. Darum habe ich geahnt, dass die Vorstellung gut besucht sein könnte», sagt Duttweiler dazu. Weil die Vorstellung ausverkauft war, haben sich die Kinobetreiber nun entschieden, den Film ein weiteres Mal am 25. Juni zu zeigen.

Trailer zum Film: «Jungs von Qarabaghi». (Quelle: Youtube/Dölf Duttweiler)