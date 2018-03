Klaus Hoffmann lebt im Grünen. In Wappenswil ob Bäretswil, in einer Sackgasse, nicht weit von der Täuferhöhle entfernt. Hinter seinem Haus erstreckt sich eine grosse Wiese, auf der einst eine Scheune stand. Der Sturm Lothar machte das Gebäude dem Erdboden gleich. Das ist nun bald 20 Jahre her.

Vor einigen Tagen entdeckte Hoffmann in den noch immer dort liegenden Resten der Scheune Leben. Ein kleines weisses Tier mit langem Schwanz. Kurz nach 8 Uhr morgens huschte es über die Wiese und kehrte zurück in den Bau. Am nächsten Tag dasselbe Spiel zur selben Zeit. Und am übernächsten stand Hoffmann bereit. Wartend hinter dem Holzstoss bei seinem Sitzplatz - bei klirrender Kälte. Ausgerüstet mit einer Kamera.

18 Bilder pro Sekunde

Und die hats in sich. Sie schiesst Bilder mit Höchstgeschwindigkeit. 18 pro Sekunde, Hispeed. Einmal etwas länger draufdrücken und schon sind ein paar Hundert Fotos im Kasten. Dazu kommt das gewaltige Tele-Objektiv, 800 Millimeter Brennweite. «Damit bekommt man den Vollmond displayfüllend hin», sagt Hoffmann

Das Hermelin sei indes ein ungleich schwierigeres Motiv gewesen. Hoffmann: Etwa 20 Meter vom Tier entfernt mit der Kamera. Das Hermelin: Ein wahnsinnig hektisches kleines Raubtierchen. Und dann auch noch weiss. Im Schnee. «Aber die Fotos sind gut geworden. Ich bin sehr zufrieden.»

Schon mal einen Fuchs erwischt

Der 53-jährige Bäretswiler Fotograf hat seine Wurzeln in Norddeutschland. Er absolvierte eine klassische Fotografenausbildung in den 1980er Jahren und zog 2001 ins Zürcher Oberland. Er hat sich seither auf Architektur-, Panoramafotografie, auf Landschaftsaufnahmen und Reportagen spezialisiert.