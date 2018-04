In den Zürcher Gemeinden Marthalen, Andelfingen und Kleinandelfingen will die Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) die oberste Gesteinsschicht untersuchen. Davon verspricht sie sich Rückschlüsse auf künftige Erosion und Landschaftsentwicklung an einem möglichen Standort für ein Tiefenlager.