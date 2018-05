Der Thurgauer Samuel Giger gewann das Zürcher Kantonalfest mit sechs Siegen in überzeugender Weise. Im Schlussgang in Hausen am Albis besiegte Giger den Solothurner Routinier Bruno Gisler, den er schon im Anschwingen bezwungen hatte. Für Giger war es der neunte Kranzfestsieg, der zweite innerhalb von acht Tagen und der zweite am Zürcher Kantonalen nach 2016 in Watt.

Arztmanns Podestplatz

Als bester Schwinger des Schwingklubs Winterthur ergatterte sich Beda Arztmann mit Rang 3a einen Podestplatz. Der Ossinger bezwang zum Auftakt Niklas Blaser (Hörhausen) mit seiner Spezialwaffe, dem Kurzzug. Nach der nicht eingeplanten Verlustpartie gegen den Appenzeller Reto Koch, kehrte der Zimmermann-Vorarbeiter dank zwei schnellen Vollerfolgen in den Durchgängen drei und vier auf die Siegesstrasse zurück.

Im fünften Umgang gewann der Turnerschwinger gegen den Bergkranzer Roman Hochholdinger (Felsberg), den er bereits am Nordostschweizer Schwingfest 2016 in Wattwil unter die Verlierer reihte – dies im ersten Zusammengreifen, und somit hatte er 48,00 Punkte auf seinem Notenblatt.

Im Abschlusskampf, im Gefecht um einen absoluten Spitzenplatz, setzte er sich nach längerer Gangdauer mit einem risikoreichen Schlungg und Nachdrücken gegen Reto Schlegel (Flumserberg) durch. «Heute konnte ich erstmals in meiner Karriere fünf Gänge gewinnen», sagte ein überglücklicher Beda Arztmann. Im Weiteren meinte der nun dreifache Kranzschwinger

Leuppi lange auf Kurs

Titelverteidiger Samir Leuppi machte in den ersten vier Gängen einen unwiderstehlichen Eindruck und konnte sich jeweils nach kurzer Kampfzeit lauter Siegeskreuzlein schreiben lassen. Zum Auftakt legte er den Bündner Eidgenossen Mike Peng ins Sägemehl, und in der vierten Begegnung konnte er überraschend schnell den Thurgauer Mario Schneider, mit dem er am Thurgauer Kantonalen die Punkte noch geteilt hatte, bezwingen.

Mit dem Bergkranzer Simon Kid (Maseltrangen) erhielt er vom Einteilungskampfgericht eine lösbare Aufgabe, sich für die Endausmarchung zu qualifizieren. Überraschend liess sich Samir Leuppi von Kid übertölpeln und musste eine bittere Niederlage einstecken. Danach riss beim Winterthurer der Faden und er unterlag im letzten Gang gegen den Sieger des Nordostschweizer Schwingfestes 2015, Michael Rhyner (Flawil), mit der Tiefstnote 8,50. Dank 56,75 Punkten sicherte sich Leuppi den letzten Kranz im Rang 7e.

Kranz um 0,25 Punkte verpasst

Der 19-jährige Philipp Lehmann (Humlikon) und der um ein Jahr ältere Christian Lanter (Kollbrunn) verpassten den Kranz nur um 0,25 Punkte. Lehmann war viermal siegreich und zweimal zog er den Kürzeren. Christian Lanter konnte den Platz dreimal als Sieger verlassen, zweimal kam er nicht über Gestellte hinaus. (Thomas Reichmuth/ZO)