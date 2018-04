Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich mit der Polizei (044 863 41 00) in Verbindung setzen. (Symbolfoto: Kapo ZH)

Ein 44-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Traktor schwere Bein- und Armverletzungen zugezogen. Er musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Der Motorradfahrer fuhr kurz vor 6.30 Uhr von Flaach in Richtung Ellikon am Rhein hinter einem Traktor und wollte diesen überholen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Als der 19-jährige Traktorfahrer gleichzeitig abbiegen wollte, kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision.

Zeugenaufruf

Wegen des Unfalls musste die Ellikerstrasse durch Angehörige der Feuerwehr Flaachtal für rund dreissig Minuten in beiden Richtungen gesperrt werden.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Tel. 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen. (sda)