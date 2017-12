Der unbekannte Täter stieg in das am Bahnhof wartende Postauto ein und erbeutete mehrere hundert Franken Bargeld. (Symbolbild: Markus Zürcher)

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, stieg der unbekannte, bewaffnete Mann gegen 3.40 Uhr stieg in den am Bahnhof Andelfingen wartenden Bus ein und verlangte vom Chauffeur die Herausgabe von Bargeld. Der Täter ging daraufhin mit wenigen hundert Franken zu Fuss in unbekannte Richtung davon. Der Chauffeur, sowie Passagiere wurden nicht verletzt.

Gesicht verdeckt

Der Mann ist ungefähr 170 Zentimeter gross und schlank. Er trug eine weisse Fleece-Jacke sowie dunkle Hosen. Sein Gesicht verdeckte er mit einem dunklen Schal oder einer dunklen Wollmütze. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.