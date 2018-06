Die Kantonspolizei hat Ende Mai in Andelfingen an der Landstrasse (Höhe Eichwaldstrasse) in Fahrtrichtung Adlikon eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. An jenem Freitagmorgen fuhren von 168 kontrollierten Fahrzeugen 13 zu schnell, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Die im Innerortsbereich gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 66 Stundenkilometer. (zo)