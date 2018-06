Auf dem Seedamm in Rapperswil ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, 24. Juni 2018, einen Autounfall. (Foto: Kapo SG)

Eine 68-jährige Frau ist mit ihrem Auto in der Nacht auf Sonntag auf dem Seedamm in Rapperswil verunfallt. «Beim Aufprall in die Leitplanke verkeilte sich das Fahrzeuge glücklicherweise, sodass es nicht auf die Geleise geriet», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Der Unfall ereignete sich um 3 Uhr.

Aufgrund von Alkohol-Symptomen wurde bei der Lenkerin eine Blutprobe angeordnet. Der Schaden Beträgt 10‘000 Franken. Im Einsatz standen die Feuerwehr, der Interventionsdienst der SBB und ein Abschleppdienst. (mig)