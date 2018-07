Uster hat das grösste im Oberland, Pfäffikon hat gar zwei, in Grüningen, Dübendorf und Rüti buhlen weitere um Besucher: Darüber hinaus gibt es viele Beizen, die ebenfalls ein Public Viewing für die eben zu Ende gegangene Fussball-WM in Russland angeboten haben. Von Turnier zu Turnier, von WM zur nächsten EM scheint es mehr Lokalitäten mit Fernsehern, Leinwänden und LED-Screens zu geben, die Fussball übertragen.

Auch im Zürcher Oberland gibt es mehr temporäre Lokalitäten, die extra für ein Turnier der Fifa oder der Uefa erstellt wurden. Auch das Chesselhuus, das Nova-Theater (beide in Pfäffikon) sowie der Stauberhof (Rüti) führten zum ersten Mal ein Public Viewing durch. Die gestiegene Anzahl liegt unter anderem an den gesunkenen Anforderungen für kleinere Anlässe dieser Art: Seit 2014 müssen keine Fifa-Lizenzen und somit keine Gebühren an den Weltfussballverband mehr entrichtet werden. Zudem ist die Übertragung aus Sicht der Suisa kostenlos, wenn die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter misst. Somit kann eine grössere Anzahl Bewirtungslokale die Fussballspiele zeigen.

Gänsehaut: Hier wird auf dem Zeughausareal die Schweizer Hymne gesungen: (Videos: Leserreporterin Caroline Derrer)

Gestiegene Gesamtzahlen

Generell sind die Betreiber im Zürcher Oberland zufrieden mit dem Besucheraufmarsch. Die Veranstalter, die bereits bei vergangenen Turnieren Public Viewings durchgeführt haben, melden gestiegene Zahlen - so die WM-Arena in Uster (12 Prozent mehr Besucher) und die Adlerschüür in Grüningen (25 Prozent mehr Umsatz während der Achtel- und Viertelfinals).

«Zwischen den Schweizer Spielen und bei Affichen, die generell als uninteressant gelten, waren die Besucherzahlen stark schwankend.» Mathias von Allmen von der Adlerschüür in Grüningen

Nicht alle Spiele waren aber gleich gut besucht. So sagt Mathias von Allmen von der Adlerschüür in Grüningen: «Zwischen den Schweizer Spielen und bei Affichen, die generell als uninteressant gelten, waren die Besucherzahlen stark schwankend.» Auch Reto Schaufelberger vom Chesselhuus stellte «spärlich besuchte Spiele» fest, wenn die Schweiz nicht spielte.

Im Umkehrschluss nennen durchgehend alle Veranstalter die Auftritte der Schweizer Nati als Highlight. Alle Public Viewings meldeten für diese Tage ein volles oder fast volles Haus.

Auch Polizei zufrieden

Mit Deutschland, der Schweiz, Italien, Portugal und Spanien sind Besuchermagnete früh aus dem Turnier ausgeschieden oder haben sich nicht qualifiziert. Diese Nationen repräsentieren einen grossen Anteil der Einwohner vom Kanton Zürich. Radoslav Bijelic vom Nova Theater in Pfäffikon, Edi Baumann von der WM-Arena in Uster und Reto Schaufelberger vom Chesselhuus in Uster meldeten durch das Ausscheiden dieser Teams weniger Zuschauer und somit weniger Umsätze. Im Gegensatz dazu schreiben Thomas Stauber vom Stauberhof Rüti und von Allmen von der Adlerschüür in Grüningen von einem gleichbleibendem Interesse. Stauber sagt aber auch: «Wenn die Schweizer noch eine Runde weitergekommen wären, wären wir ein weiteres Mal aus allen Nähten geplatzt.»

«Aus überbordeter Freude wurde in und gar auf einem VZO-Bus getanzt.» Andreas Baumgartner, Kommandant der Stadtpolizei Uster

Grössere negative Ereignisse hat keiner der Veranstalter bewältigen müssen. Auch die Kantonspolizei meldet mehrheitlich ein friedliches Fest. Einzig die Stadtpolizei Uster berichtete über einen Vorfall nach dem Spiel Schweiz-Serbien: «Im Bereich Berchtoldstrasse/Zürichstrasse/Nashornkreisel stand der Verkehr aufgrund von Autocorsos längere Zeit still. Aus überbordeter Freude wurde in und gar auf einem VZO-Bus getanzt», schreibt Andreas Baumgartner, Kommandant der Stadtpolizei, auf Anfrage. «Ein solches Verhalten ist nicht gutzuheissen.»

Planung für 2020 hat bereits begonnen

Sepp Herberger sagte einmal: «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.» Getreu diesem Motto vermeldet die WM-Arena in Uster, dass man bereits im September 2018 mit den Vorbereitungen für 2020 beginnen werde. Auch im Chesselhuus und im Nova-Theater soll es 2020 wieder Fussball zu sehen geben. Der Stauberhof ist eigentlich ein Bauernhof und macht eine weitere Durchführung von der betrieblichen Situation abhängig.

Von Allmen von der Adlerschüür in Grüningen macht ein weiteres Public Viewing von der Schweizer Nati abhängig: «Ohne die Schweiz wären der Organisationsaufwand und die Präsenzzeiten während des Turniers schlicht zu gross.» Sie seien nur ein Verein und würden sich das Risiko gut überlegen. Darum könne erst nach der Qualifikationsphase entschieden werden, ob es 2020 Fussball in der Adlerschüür zu sehen gebe.