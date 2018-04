Die Gesamterneuerungswahlen in den Bezirken Uster und Pfäffikon diesen Sonntag versprechen Spannung. Das Wahltool von Züriost bietet wie schon vor vier Jahren eine Übersicht über alle Kandidatinnen und Kandidaten. Jede Kandidatur wird am 15. April mit der erreichten Stimmenzahl ergänzt.

Alle Resultate werden Sie

unter diesem Link vorfinden >>

www.zo-wahlen.ch ist damit die einzige Plattform, auf der am Wahltag sämtliche Resultate der Region abrufbar sind. Ausserdem werden am Sonntag auf züriost.ch mehrere Liveticker aufgeschaltet.

Ticker, Kommentare, Video

Ab 12 Uhr informieren unsere Redaktoren – auch mit Videos – über die Ereignisse aus den Stadthäusern in Uster, Dübendorf sowie Illnau-Effretikon. Die Resultate aus den Gemeinden werden in einem separaten Ticker laufend aufgeführt.

Ausführliche Berichte mit Aussagen von Siegern und Verlierern sowie aktuellen Bildern werden am Sonntagabend auf Züriost aufgeschaltet. Auch werden die wichtigsten Ergebnisse von unseren Redaktoren in Kommentaren eingeordnet. Und die Ustermer Präsidiumskandidaten Barbara Thalmann (SP) und Cla Famos (FDP) werden am Wahltag mit der Videokamera begleitet. (mig)