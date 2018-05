So haben die Fans das Komikerduo Divertimento noch nie erlebt. Dieses Wochenende spielen Manu Burkart und Jonny Fischer in der Samsung Hall in Dübendorf. Wie es auf der Bühne zu und her geht, wissen die Glücklichen, welche sich eines der begehrten Tickets ergattern konnten. Wie die beiden aber backstage so drauf sind, haben sie in einem Video festgehalten.

Derweil wird der Wahlkampf ums Wetziker Stadtpräsidium mit offenem Visier geführt. Im Streitgespräch schenken sich Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) und sein Herausforderer Henry Vettiger (SVP) nichts.

Das und mehr ist Thema im «Wucheblick», dem Video-Format auf Züriost. Unsere Redaktorin Fabia Bernet berichtet ausserdem über eine Greifvogel-Attacke auf eine Joggerin und über die bangen Stunde der Organisatoren des Mittelalterspektakels.