Nicht nur die neuesten Automodelle gab es an diesem Wochenende an der Autoshow Winterthur zu sehen. Historische Sportwagen, schön aufgereiht und herausgeputzt, liessen die Besucher der Autoshow Winterthur in vergangenen Zeiten schwelgen. Ganz getreu dem Motto «The Race is on» brachten sie die Augen der Besucher zum Glänzen.

Während die erwachsenen Besucher ältere und neuere Automodelle bestaunten, konnten sich die jüngeren Gäste bei zahlreichen Attraktionen austoben. So wurden etwa Formel-1-Simulatoren oder Autorennbahnen aufgebaut. Jeder Garagist habe die Möglichkeit erhalten, sich etwas einfallen zu lassen, um die Besucher zu begeistern, so Mitorganisator Daniel Schaller.

23 Fachgaragisten machten in diesem Jahr bei der Autoshow mit. Insgesamt 38 verschiedene Automarken wurden während zwei Tagen präsentiert. Daniel Schaller freut sich, dass auch das Wetter mitgespielt hat: «Die Stimmung bei unseren Leuten ist super, wenn wir bei schönem Wetter die Autos präsentieren können». So sorgten die schönen Autos und das angenehme Wetter dafür, dass auch in diesem Jahr die Besucher zahlreich an die Autoshow strömten.