Nach einem Streit mit eine Velofahrer, fährt ein 52-jähriger Autofahrer diesen an und fuhr davon. Ein deutsches Paar folgte ihm, worauf er sie schoss. (Symbolbild: Züriost)

Gegen 14.40 Uhr am Samstagnachmittag kam es an der Poststrasse in Rheinau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 52-jährigen Autofahrer und einem 32-jährigen Radfahrer, weil sie mit der jeweiligen Fahrweise des anderen nicht einverstanden waren, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Als sich Lage etwas beruhigt hatte und sich der Radfahrer vor dem Fahrzeug befand, beschleunigte der 52-Jährige sein Auto und es kam zu einer Kollision. Der Velofahrer wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und er verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer setzte sein Fahrt fort.

Auf Verfolger geschossen

Ein deutsches Paar beobachtete den Vorfall und folgte dem flüchtenden Fahrzeug in ihrem Wagen und versuchte dieses zum Anhalten zu bringen. Auf der Dachsemerstrasse kurz vor der Bahnüberführung, hielten beide Autos an. Der 52-Jährige feuerte daraufhin mit einer Pistole in Richtung des Paars und setzte seine Fahrt erneut fort.

Die Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmassnahmen konnte der 52-jährige Deutsche am Grenzübertritt durch das Grenzwachkorps gestoppt, verhaftet und der Kantonspolizei Zürich übergeben werden. Zuständig für die Strafuntersuchung ist die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, insbesondere die beiden Autofahrer, die am Fahrradzwischenfall vorbeifuhren, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen. (zo)