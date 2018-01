An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 16'000 Franken. (Bild: Kantonspolizei St. Gallen)

Die beiden Autos seien kurz nach 18 Uhr auf der St.Gallerstrasse kollidiert, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Die beteiligten Personen gaben an, dass die jeweiligen Ampeln grün gezeigt hätten.

Aus Parkgarage gekommen

Eine 41-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der St.Gallerstrasse in Richtung Zentrum. Auf der Höhe des Parkhauses Brühl kollidierte sie mit dem Auto eines 36-jährigen Mannes, der aus der Parkgarage nach links auf die St.Gallerstrasse einbog. An den beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 16‘000 Franken.

Personen, die Angaben zu den Ampelanzeigen machen können, sollen sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon melden. Telefon 058 229 52 00.