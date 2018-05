«Heilungs-Weekend» lautet der Titel einer Veranstaltung im Pfäffiker Chesselhuus. Am Freitag- und Samstagabend sowie am Sonntagmorgen tritt der Hamburger Arzt Arne Elsen auf, wie «20 Minuten» berichtet. Es handelt sich dabei um einen Anlass des Vereins «Gemeinde Freiheit in Jesus». Wie auf einem Flyer steht sollen die Teilnehmer erfahren, «wie Gott durch Menschen handelt und Heilungen geschehen». Organisiert wird der Anlass durch den Verein «Gemeinde Freiheit in Jesus».

Arne Elsen gilt als umstritten. Der deutsche TV-Sender NDR berichtete in der Vergangenheit, dass Elsen Homosexuelle heilen will. So soll er verkündet haben, dass «der Geist der Homosexualität» ausgetrieben werden müsse.

Fragwürdige Plattform

Für einen Pfäffiker, der gegenüber «20 Minuten» anonym aussagte, ist der Anlass diskriminierend. Homosexualität sei keine Krankheit. Stossend findet er, dass das Chesselhuus der Gemeinde Pfäffikon gehört. «Diese sollte solchen Homo-Heilern keine Plattform geben.» Gleich sieht es auch die Schwulenorganisation Pink Cross.Geschäftsleiter René Schegg betrachtet «jegliche selbsternannte Homo-Heiler als absolut homophob und schädlich». Leider gebe es solche Veranstaltungen immer noch bei fundamentalistischen Kirchen und Freikirchen, die Homosexualität als Krankheit ansehen und diese heilen wollen. «Die Dämonisierung der Homosexualität ist absolut gefährlich. Solche Schwulen-Heiler können das Leben von Menschen zerstören», so Schegg.

Deshalb ist es aus der Sicht von Pink Cross äusserst fragwürdig, wenn einer solchen Person in öffentlichen Räumlichkeiten eine Plattform gegeben werde. «Auch eine Gemeinde hat eine Pflicht, ihre Bürger vor solch schädlichen Konsequenzen zu schützen», sagt Schegg. Der Schwulen-Dachverband übt denn auch Kritik an christlichen Freikirchen. So komme es ab und dann vor, dass diese umstrittene Referenten einladen, wie nun ins Chesselhuus.

Keine Hinweise auf Gefährdung

Das Benutzungsreglement des Chesselhuus hält fest: Die Räumlichkeiten dürfen nicht für Kundgebungen oder Treffen rechtswidriger, ideologischer und/oder extremistischer Gruppierungen zur Verfügung gestellt werden. Für die Gemeinde Pfäffikon jedoch kein Grund die dreitägige Veranstaltung abzusagen wie Gemeindeschreiber Hanspeter Thoma sagt.

In einem Gespräch habe die Gemeinde dem Veranstalter klar gemacht, dass der Anlass einerseits die öffentliche Sicherheit nicht gefährden dürfe und andererseits der Anlass nicht ideologisch oder extremistischer Natur sein dürfe. Zudem habe man mit der Polizei Rücksprache genommen. Es habe keine polizeiliche Hinweise gegeben, dass vom Besuch Elsens eine Gefährdung ausgehe. «Es gab somit keine Rechtsgrundlage, die Veranstaltung zu verbieten», sagt Thoma und verweist auf die Versammlungsfreiheit. «Es ist aber sonnenklar, dass ein Besuch einer Person, die in Deutschland umstritten ist, polarisiert.»

Mit der Kritik an Arne Elsen ist der veranstaltende Verein «Gemeinde Freiheit in Jesus» nicht einverstanden. Laut Leiter Patrick Krähenbühl hat der Arzt nie über Homosexualität gepredigt, wie dies aus persönlichen Gesprächen hervorging. Grundsätzlich seien alle Personen unabhängig von der sexuellen Orientierung am Anlass willkommen. (zo)