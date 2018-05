Während einige das Pfingstwochenende nutzen, um mit der Familie Zeit zu verbringen oder wieder einmal entspannt ein Buch zu lesen, bevorzugen andere ein Action- und Natur-Wochenende im Pfadi- oder Cevi-Lager. Auch die Gruppen aus der Region haben dieses Jahr wieder einiges vor. Die Pfingstlager, auch Pfilas genannt, finden verstreut in der ganzen Schweiz unter den unterschiedlichsten Mottos statt.



Die Cevi Uster führt über Pfingsten insgesamt zehn Lager durch, die nach Stufen eingeteilt stattfinden. Zwei davon sind gemischt zwischen Mädchen und Jungs des gleichen Jahrgangs. «Die Mottos sind ganz unterschiedlich. Themen sind beispielsweise Robin Hood, die Insel der besonderen Kinder, Räuber Hotzenplotz oder Zirkus», sagt Präsident Stephand Göldi.

Lager als Highlight



Die Pfilas der Cevi Uster finden unter anderem in Tägerwilen (TG), Ramsberg bei Turbenthal, Jonen (AG), Steg im Tösstal, Oetwil am See, Matt (GL), Kreuzlingen (TG), Bäretswil, und Oberdürnten statt. «Dabei gibt es sechs Zeltlager, drei Hauslager und ein Lager in einem Zirkuswagen», so Göldi. Insgesamt seien 140 Anmeldungen eingegangen. «Die Lager sind Highlights, die sich viele nicht entgehen lassen wollen.» Gegenüber früher seien die Zahlen aber klar zurückgegangen. «Es ist schwieriger Kinder zu erreichen und sie für regelmässige Programmbesuche zu begeistern», so Göldi.



Auch die Cevi Effretikon spürt die schwindenden Mitgliederzahlen, konnte aber für ihre Pfilas 60 Teilnehmer gewinnen und damit die Anzahl im Vergleich zu den Vorjahren konstant halten. Scheinbar ziehen die Themen, die sich die Verantwortlichen für das diesjährige Pfila ausgesucht haben. «Die Mottos sind breit gestreut, von der Geschichte des barmherzigen Samariters bis hin zu Pioniertechnik», sagt Andreas Freese, Abteilungsleiter Jungs. Die Lager würden hauptsächlich im Kanton Zürich stattfinden. «Von der näheren Umgebung Effretikon bis ins Tösstal», so Freese.

Hexen und Räuber Hotzenplotz



Auch bei den Pfadis der Region steht einiges auf dem Programm. Die Pfadi Sirius Wetzikon-Bäretswil veranstaltet zwei Lager, eines für Knaben, eines für Mädchen. Letztere treffen sich zu einer Hexenversammlung. «Die Hexen haben unsere Pfadis eingeladen, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht böse sind, wie viele annehmen», sagt Abteilungsleiterin Livia Wachter. Doch eine böse Hexe störe die Veranstaltung und verzaubere alle lieben Hexen. «Wir Pfadis wollen die lieben Hexen retten und setzen alles daran, sie wieder zu verwandeln», so Wachter.



Die Knaben der Pfadi Sirius gehen mit dem Motto «Chasperli im Zwätschgenwald» ins Pfila. «Sie helfen Chasperli und seiner Grossmutter, die geklaute Kaffeemühle wieder zu finden. Schnell bemerken sie, dass Räuber Hotzenplotz in die Geschichte verwickelt ist», so Wachter. Die Pfadis würden zusammen mit einem Polizisten Chasperli helfen, den Dieb zu überführen. Für beide Lager haben sich jeweils zwischen 25 und 35 Kinder angemeldet. Se finden in Grüningen und Gossau statt.



Die Pfadi Uster-Greifensee veranstaltet dieses Jahr vier Pfingstlager. Daran nehmen 145 Kinder und Jugendliche teil. «Die Biberstufe, also die Pfadis, die zwischen 5 und 7 Jahre alt sind, werden in Uster sein, viel Zeit im Wald verbringen und sich auf die abenteuerliche Suche nach dem Superhelden Funky begehen», sagt Abteilungsleiterin Lea Frey. Die Wolfsstufe werde das Pfingstlager in Gossau SG in der nachgebauten Schokoladenfabrik von Willy Wonka verbringen. «Leider wurden für die Besichtigung der Fabrik zu viele goldene Tickets verschenkt. Der Grund für das Durcheinander soll geklärt werden», so Frey.

Die Pfadistufe der Mädchen, die zwischen 10 und 13 Jahre alt sind, werden sich in ihrem Zeltlager in Hinteregg mit Werwölfen befassen, während die Pfadistufe der gleichaltrigen Buben im Zeltlager in Hinwil in die Welt der Ritter eintaucht.