Bilder von letztjährigen Schnuppernachmittagen in Wetzikon und Opfikon-Glattbrugg. (Fotos: PD)

Heute müssen junge Menschen schon im Alter von 14 Jahren sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Für viele eine grosse Herausforderung. In welche Richtung soll es gehen? Handwerk oder Studium? Wenn Handwerk, welches? Kommt dazu, dass die Digitalisierung viele Berufe umkrempeln wird. Welche das sind, ist zurzeit nicht immer klar. Und nicht zuletzt: Welcher junge Mensch möchte für sein Leben nicht den Traumjob und einen «sicheren» Arbeitsplatz?

Viele Karrieremöglichkeiten

Gefragt sind junge Menschen, die kreativ sind, die ihre Ideen in die Realität umsetzen möchten und Handwerk mit Digitalem verbinden. Du liebst es, zu gestalten und zu designen? Kein Beruf ist dafür so geeignet wie der Schreinerberuf. Als Schreiner entwirfst Du Gegenstände des Alltags und setzt die Wünsche der Kunden in die Realität um. Du lernst mit verschiedenen Materialien zu arbeiten – nicht nur mit Holz. Du arbeitest selbständig und auch im Team.

Jeden Tag lernst Du etwas Neues dazu. Kommunikation ist ein Teil der Arbeit. Ebenso der Umgang mit modernsten technischen, digitalisierten Maschinen. Viele Karrieremöglichkeiten stehen Dir offen, je nach Vorlieben und Neigungen.

Ein Weg in die Architektur

Mit der Berufsmatura kannst Du eine Fachhochschule besuchen und mit einem Bachelor oder Master abschliessen; damit steht Dir unter anderem der Weg in die Architektur offen. Kurzum: Schreiner ist ein Beruf mit Zukunft und vielen Möglichkeiten, Dich zu spezialisieren.

Neugierig geworden?

Dann steht Dir einem Besuch eines Info- und Schnuppernachmittags nichts mehr im Weg: Jeweils Mittwochnachmittag von 14 bis 17 Uhr • 14. März:

Schreiner-Kurszen­trum Winterthur-Ohringen

• 21. März:

Schreiner-Kurszen­trum Wetzikon

• 21. März:

Schreiner-Kurszen­trum Opfikon Oder besuche die Messe «wohnen & genuss» vom 5. bis 8. April in Wetzikon. Dort triffst Du Sven Bürki, den Möbelschreiner-Weltmeister 2017 von Abu Dhabi.



Anmeldung zum Schnuppernachmittag und mehr Informationen unter

www.schreiner-zh.ch

www.wohnen-genuss.ch/

schreiner-meisterschaft

www.traumjob-schreiner.ch