Shoppen an Heiligabend? Was für die einen der totale Ausverkauf von Weihnachten ist, ist für andere kein Problem. «Statt mit viel Stress einzukaufen, wäre eine stressfreie Beschäftigung mit Weihnachten wohl gesünder», findet EVP-Kantonsrat Walter Meier. Kantonsrätin Sabine Wettstein (FDP) findet, dass die Ustermer Geschäfte morgen Sonntag geöffnet haben dürfen.

Die Gründe für einen Sonntagsverkauf an Heiligabend

Sabine Wettstein

FDP-Kantonsrätin aus Uster

«Haben Sie auch einen Kühlschrank zu Hause? Oder vielleicht sogar zwei? Sie wissen schon, einen für das Essen und einen zweiten für die Getränke. Das ist sehr praktisch, vor allem über die Feiertage und wenn sich viel Besuch angemeldet hat. Aber was hat das nun mit den Öffnungszeiten am Sonntag zu tun?

Wir sind heute in der Küche so gut ausgerüstet, dass wir mit der richtigen Organisation tagelang ohne einen Einkauf überleben könnten. Wir hätten genügend frisches Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch im Hause, könnten frisches Brot backen und müssten uns nicht nur von Konserven und Eingemachtem ernähren. Es stellt sich also die berechtigte Frage, warum die Läden auch am Sonntag offen haben müssen.

Wir leben in einem privilegierten Land. Hier haben die Anbieter die Freiheit, sich nach den Bedürfnissen der Konsumenten auszurichten. Wenn es am Sonntag keine Kunden im Laden hätte, dann wären sie auch nicht geöffnet. Gesetzlich wird diese Freiheit auf ein paar Sonntage im Jahr beschränkt. Und wer war nicht schon froh, am 24. Dezember noch in letzter Minute ein Weihnachtsgeschenk kaufen zu können? Für die Mitarbeitenden in den Geschäften ist die Sonntagsarbeit kein Zuckerschlecken. Als kleiner Trost für alle, die am Sonntag arbeiten müssen: Dafür sind Montag und Dienstag zwei Feiertage, an denen die Geschäfte grossmehrheitlich geschlossen sind. In diesem Sinne wünsche ich allen frohe und besinnliche Feiertage – unabhängig davon, ob sie am 24. Dezember arbeiten müssen, einkaufen möchten oder einen freien Tag geniessen.»

Die Gründe gegen einen Sonntagsverkauf an Heiligabend

Walter Meier

EVP-Kantonsrat aus Uster

«Den Sonntagsverkauf vom 24. Dezember 2017 braucht es nicht. Die Gründe: Dass der Mensch Ferien braucht, hat sich durchgesetzt. Wer über längere Zeit keine Ferien bezieht, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit krank. Immer mehr Firmen gewähren allen Mitarbeitenden fünf Wochen Ferien. Dahinter steht die Einsicht, dass der Mensch nicht dazu geschaffen ist, immer zu arbeiten. Er braucht Pausen, Ruhetage, Ferien. Nur am 24. Dezember soll das nicht gelten?

Der letztmögliche Zeitpunkt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist der letzte Tag vor Weihnachten, an dem die Geschäfte geöffnet haben. Wenn es nicht der 24. Dezember ist, dann wäre es eben der 23. Dezember. Das hat schon hundertmal funktioniert.

Die Angestellten der bevorzugten Einkaufsläden sind schon den ganzen Dezember unter Druck. Vor den wirklichen Ruhetagen, dem Weihnachtstag am 25. und dem Stephanstag am 26. Dezember, haben sie aber eine Sieben- oder gar Acht-Tage-Woche. Es ist zu befürchten, dass die Spitäler mehr zu tun haben werden, weil verschiedene Personen, die im Verkauf arbeiten, buchstäblich «unter Druck» geraten. An Weihnachten hat Gott der Menschheit das grösste Geschenk gemacht. Wir Menschen können das nicht übertrumpfen, wenn wir am 24. Dezember auch noch so teure Geschenke einkaufen. Statt mit viel Stress einzukaufen, wäre eine stressfreie Beschäftigung mit Weihnachten wohl gesünder.»