In Anbetracht der Bevölkerungszahlen und der anliegenden Autobahn ist es klar: Die Städte Uster und Dübendorf hatten im vergangenen Jahr zahlenmässig die meisten Unfälle zu verzeichnen. In Uster waren es 281, in Dübendorf 241. Auf Platz drei folgt mit Wetzikon ebenfalls naheliegenderweise die drittgrösste Stadt in der Region: 229 Unfälle waren es im 2017.

Überraschend ist indes die hohe Zahl an Unfällen in Hinwil. Mit 170 Unfällen liegt sie fast gleichauf mit Illnau-Effretikon (182), obwohl Hinwil mit seinen rund 10'000 Einwohnern um einen Drittel kleiner ist.

Vergleichbar grosse Gemeinden wie Hinwil haben deutlich tiefere Zahlen. Gossau (rund 10'000 Einwohnner): 85 Unfälle. Pfäffikon (rund 12'000 Einwohner): 91 Unfälle. Rüti (rund 12'000 Einwohner): 82 Unfälle. Wald (rund 10'000 Einwohner): 63 Unfälle.

Der Aatal-Effekt?

Am anderen Ende der Statistik ist Wildberg zu finden: Mit 8 Unfällen verzeichnet die Gemeinde als einzige in der Region weniger als durchschnittlich einen pro Monat. Allerdings gehört die Gemeinde mit ihren knapp 1000 Einwohnern zu den Winzlingen der Region.

Ebenfalls klein ist die Gemeinde Seegräben (gut 1400 Einwoher). Doch mit 38 Unfällen überholt sie gar deutlich grössere Gemeinde wie Bauma (5000 Einwohner, 34 Unfälle) oder Bäretswil (5000 Einwohner, 27 Unfälle). Vermutlich ein Effekt der stark befahrenen Hauptachse durchs Aatal.