Das wechselhafte Wetter der letzten Tage setzt sich am Dienstag fort. Die Schweiz befindet sich weiterhin in einer flachen Druckverteilung, in Verbindung mit der Sonneneinstrahlung können die Quellwolken im Tagesverlauf in den Himmel wachsen und es können teilweise kräftige Gewitter entstehen, wie Meteonews mitteilt.

Entlang der Berge und im Jura muss bereits am Nachmittag mit ersten Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Zum Abend hin breiten sich die Gewitter teilweise bis ins Mittelland aus. Besonders gefährlich ist dabei, dass die Gewitter mit der jetzigen Wetterlage wegen dem fehlenden Höhenwind beinahe ortsfest bleiben und so lokal in kurzer Zeit grosse Niederschlagsmengen bringen. Die Gewitter bergen auch das Potenzial von Graupel und Hagel. (zo)