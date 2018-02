Wenn sich die Grosskatzen, wie Tiger, Leopard, Löwe oder Gepard für den grossen Fasnachtsumzug bereit machen, sind sie kaum mehr zu halten. Aber auch mutige Spidermen und bezaubernde Prinzessinnen, Cowboys und Indianer hält es kaum mehr auf den Schminkstühlen, bis die grosse Konfetti-Party losgeht.

Es ist bereits Tradition, dass das Quartiercenter LOKwerk an der Zürcherstrasse 51 am Kinderumzug-Montag von 9.00 bis 14.00 Uhr ein gratis Kinderschminken offeriert. So können sich alle kleinen Fasnachtsfans aus Winterthur mit professioneller Hilfe in ihre Lieblings-Tiere und Wunsch-Charaktere verwandeln. Ziel ist es für alle kleinen Fasnächter, die Juroren der Maskenbewertung am grossen Kinderumzug mit ihrem professionellen Face-Paintings und ihren tollen Kostümen zu beeindrucken. Der traditionelle Winterthurer Kinder-Umzug mit Maskenprämierung startet um 14.00 Uhr und führt über die Steinbergasse - Obergasse - Marktgasse - unterer Graben – Stadthausstrasse bis zum Guggenzelt, wo alle mitlaufenden Kinder gratis verpflegt werden. Die Prämierung der einzelnen Alters-Kategorien findet durch Juroren während dem Umzug statt. Darum sollten die Nummern gut sichtbar getragen werden, damit keine Punkte verschenkt werden. Welche Superkatzen und Elfenprinzessinnen prämiert werden, wird nach dem grossen Umzug im Konfetti-Regen bei der Maskenprämierung im Guggenzelt bekanntgegeben.

Öffnungszeiten Fasnachtsmontag, 19. Februar:

Wurststand beim Haupteingang: 11 bis 14 Uhr

Gratis Kinderschminken: 9 bis 14 Uhr

Geschäfte und Coop: 9 bis 20 Uhr

Coop Restaurant: 8.30 bis 20 Uhr

Basefit: 7.30 bis 22.30 Uhr

Kinderevents 2018:

Die Events finden jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr statt und sind kostenlos.

19. Februar Kinderschminken (Fasnachtsmontag 9 bis 14 Uhr)

7. März Ballonworkshop

21. März Osterhasen mit Holz und Stoff bauen

4. April Boomerang verzieren

18. April Filzschnecken basteln

2. Mai Regenmacher bauen

16. Mai Armbänder und Schmuck kreieren

30. Mai Kochmützen verzieren

13. Juni Vogelhaus basteln