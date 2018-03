Eine 59-jährige Autofahrerin krachte in der Nacht auf Mittwoch alkoholisiert mit ihrem Auto in eine Signal-Tafel. Sie blieb dabei unverletzt (Foto: Kantonspolizei St. Gallen)

Um kurz nach 22.30 Uhr am Dienstagabend kam es in Rapperswil zu einem Selbstunfall, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Eine 59-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Rütistrasse in Rapperswil Richtung Rüti unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr sie mit ihrem Auto über eine Verkehrsinsel und prallte anschliessend frontal gegen eine Signalisationstafel.

Die 59-Jährige blieb unverletzt und wurde als fahrunfähig eingestuft. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 6‘000 Franken.