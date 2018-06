Es ist DIE Meldung für Guns N' Roses-Fans: Axl Rose, Gitarrist Slash und Co. legen ihr Debüt-Album «Appetite For Destruction» remastered neu auf und bieten ihr monumentales Werk in nie dagewesener Klangqualität an. Dieses Weltklassealbum war/ist gespickt mit den grossen Hits von G'N'R. «Welcome To The Jungle», «Paradise City», «Sweet Child O' Mine» oder «My Michelle» waren die bekanntesten Nummern. Aber auch die restlichen Songs können sich sehen lassen. Vom klassischen Remaster bis zur ultimativen Fan-Box mit vielen Extras ist für jeden was dabei!

Unglaubliche 31 Jahre nach Release wurde es erstmals von den Originalbändern remastert und erscheint heute den 29.6. in fünf exklusiven Editionen: Super Deluxe Box, Ltd. 2CD Deluxe, Ltd. 2LP und 1CD Remaster

«Shadow Of Your Love» & «Move To The City» erstmals veröffentlicht

Bei der Neuauflage von «Appetite For Destruction» handelt es sich um eines der wichtigsten und prägendsten Debütalben aller Zeiten und machte Guns N' Roses zu einer der einflussreichsten Rockbands und internationalen Megastars. Darauf enthalten sind u.a. zwei bisher unveröffentlichte Songs aus den Recording Sessions sowie ein unveröffentlichtes Video zu «It’s So Easy». Der zweite neue Song ist «Move To The City», der 1988 als Akustik-Version während der G N’ R Lies Sessions entstanden ist. Und auch der erste von den zwei Songs «Shadow Of Your Love» kann hier gehört werden.

Guns N' Roses «Shadow Of Your Love» Lyric Video schauen - hier

Inhalt der Super Deluxe Edition : Vier CDs mit 73 Tracks - davon 49 Tracks zuvor unveröffentlicht: - remastertes Originalalbum - 12 remasterte Tracks, zusammengestellt aus der EPs- und B-Seiten-Ära - 25 unveröffentlichte Demo-Songs aus den 1986er Sound City Recording Sessions, zwei unveröffentlichte Recordings, darunter die Single «Shadow Of Your Love»

Ein Blu-ray Audio Disc: Album im 5.1 Surround Sound Mix, fünf Bonus Tracks Plus Song Animationen sowie vier Original Musik-Videos in 5.1, inkl. des komplett n It's So Easy (1989).

Plus 96-seitiges Hardcover Buch mit unveröffentlichten Fotos aus Axls Privat-Archiven und vielen Andenken der Band.

Die Limited 2CD Deluxe enthält das Album Remaster sowie 18 Highlights der Super Deluxe Edition, darunter sieben unveröffentlichten Recordings (Limitierte Auflage im Kunstdruck-Folienschuber (O-Card).

Ebenfalls auf Vinyl erhältlich als Limited Edition, Remastered, 2 LPs + Digital Copy