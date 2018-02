Nach einer teils klaren Nacht sind die Temperaturen verbreitet frostig. Besonders im Osten der Schweiz war es mit zwischen -11 und 9 Grad wurde es nochmals richtig kalt, wie Meteonews berichtet.

Von Westen her erreicht die Schweiz am Donnerstag eine Warmfront. In den Morgenstunden ziehen von Westen her vermehrt Niederschläge auf, die zunächst bis ins Flachland in Form von Schnee fallen. Auf den Strassen besteht die Gefahr von Schneeglätte.

Gefahr von gefrierendem Regen

Bis zur Mittagszeit steigt die Schneefallgrenze auf 1500 bis 2000 Meter über Meer. Somit geht der Niederschlag in tiefen Lagen zunehmend in Regen über. Fällt dieser auf die weiterhin noch kalten Böden, besteht die akute Gefahr von gefrierendem Regen. Im Verlaufe des Nachmittags und bis am Abend steigen die Temperaturen im Flachland allmählich auf 4 bis 6 Grad an. Die Lage auf den Strassen wird sich dann zunehmende entspannen. zo