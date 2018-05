Gemeinden können sich nicht gerichtlich gegen die Umwandlung einer Poststelle in eine Agentur wehren. Angestellte des PAM-Partner Laden in Russikon werden für die Postagentur geschult. (Archivbild: Markus Zürcher)

Die Gemeinde Balerna und die Post konnten sich für die dortige Poststelle nicht auf eine zukünftige Lösung einigen. Die Gemeinde gelangte an die Postkommission (PostCom). Diese kam zum Schluss, dass der Entscheid der Post zur Umwandlung der Poststelle in eine Agentur korrekt erfolgt sei. Die Gemeinde focht die Empfehlung der PostCom an.

Das Bundesverwaltungsgericht ist auf die Beschwerde nun nicht eingetreten, wie aus dem am Donnerstag publizierten Urteil hervor geht. Das Gericht hält fest, dass die Post auf der Basis der Postverordnung endgültig über die Schliessung oder Verlegung einer Poststelle entscheiden könne.

«Reine Alibiübung»

Die Gewerkschaft syndicom schrieb am Donnerstag, das Urteil zeige, dass die Gespräche der Post mit den Gemeinden eine reine Alibiübung seien. Liessen sich die Gemeinden auf Gespräche ein, stehe einer Poststellenschliessung nichts mehr im Wege.

syndicom kritisiert, dass ständig neue Schliessungen von Poststellen angekündigt oder vollzogen würden. Dies geschehe, obwohl Bundesrätin Doris Leuthard noch im Dezember versprochen habe, dass es keine Schliessung gegen den Willen einer Gemeinde geben werde.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. (Urteil A-6351/2017 vom 26.04.2018) (sda)