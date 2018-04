Sicherheitsdirektor Mario Fehr nahm am Dienstag 33 Aspiranten das Gelöbnis ab. (Bild: Kantonspolizei Zürich)

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, sind am Dienstag im Fraumünster in Zürich 33 Polizeiaspiranten (14 Frauen und 19 Männer) in feierlichem Rahmen vereidigt worden. Darunter sind auch ein Frau und drei Männer aus dem Bezirk Hinwil, zwei Frauen und ein Mann aus dem Bezirks Uster sowie eine Frau aus dem Bezirk Pfäffikon.

Der Sicherheitsdirektor Mario Fehr wandte sich mit einer Rede an die Anwesenden und nahm den Aspiranten anschliessend das Gelöbnis ab. In seiner Ansprache erinnerte Fehr daran, dass die Kriminalitätszahlen im Kanton Zürich auf dem tiefsten Stand seit 40 Jahren sind und dass die Neuvereidigten nun Mitverantwortung für die Sicherheit der Zürcher Bevölkerung tragen: «Mit dem Ja zur bewährten, traditionellen Vereidigungsformel erklären Sie sich bereit, Verantwortung für die Sicherheit des Kantons und seiner Bevölkerung zu übernehmen und die Werte hochzuhalten, die das Vertrauen in die Kantonspolizei geschaffen haben. Auf den kürzesten Nenner gebracht verlangt das von Ihnen jederzeitige, absolute Integrität.»

Nach dem Gelöbnis handeln

Ebenso sprach der Kommandant der Kantonspolizei Zürich, Thomas Würgler zu den Gästen und den neuen Polizisten. Dabei sagte er: «Den perfekten Polizisten gibt es nicht, es gibt nur eine perfekte Mischung von unterschiedlichsten Menschen mit einer tadellosen Berufsauffassung, das ist das Wichtigste: die Einstellung muss stimmen: sich als ganzer Mensch einzusetzen und pflichtgemäss zu handeln, eben nach dem Gelöbnis.»

Zwölf monatige Grundausbildung

Die Ausbildung der Zürcher Polizeischule ZHPS ist in vier Module gegliedert und dauert zwölf Monate. In den ersten beiden Modulen werden den angehenden Polizisten während sechs Monaten praktische und theoretische Grundlagen vermittelt. Im dritten Modul, das drei Monate dauert, wird ein Praktikum im angestammten Korps absolviert.

In der Zürcher Polizeischule werden angehende Polizisten verschiedener Zürcher Polizeikorps ausgebildet. Bei der Kantonspolizei Zürich erhalten die Aspiranten im Praktikum einen ersten Einblick in die Arbeitswelt der Polizei und sammeln erste Erfahrungen. Sie absolvieren die Praktika auf einem Stützpunkt der Verkehrsvollzugspolizei und einer Polizeistation unter Anleitung von erfahrenen, eigens dafür ausgebildeten polizeilichen Praktikumsbegleitern.

In den letzten drei Monaten, im vierten Modul, werden die Aspiranten in sicherheitspolizeilichen Belangen theoretisch und praktisch geschult und auf die Berufsprüfung vorbereitet. Den Abschluss bildet das Bestehen der Eidgenössischen Berufsprüfung für den Fachausweis «Polizist/-in».

Erweiterte Grundausbildung am Flughafen

Nach der Grundausbildung und den Praktika leisten die Angehörigen der Kantonspolizei Zürich im Rahmen der erweiterten Grundausbildung während rund einem Jahr ihren Dienst bei der Flughafen-Einsatzabteilung. Dort besuchen sie den «Fachkurs Flughafen» und übernehmen danach im Schichtdienst grenz- und sicherheitspolizeiliche Aufgaben.

Die erweiterte Grundausbildung wird mit einer internen Schlussprüfung beendet. Nach dieser breitgefächerten Ausbildung wechseln die Polizisten entweder als Protokollführer zur Staatsanwaltschaft, zur Verkehrsvollzugspolizei oder zum Sicherheitspolizeilichen Einsatzdienst.

Seit April 2012 gehen die Aspiranten der Stadt- und Kantonspolizei Zürich in die Zürcher Polizeischule ZHPS, welche auch den Kommunalpolizeien offensteht. (eka)