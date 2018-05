In diese Maschine kamen zwei Schweizer ums Leben. (Foto: R.J.)

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Bereich des Flughafens Innsbruck sind am 29. April 2018 die beiden Insassen ums Leben gekommen. (Foto: key)

Das Kleinflugzeug des Typs Vary-Eze war am Sonntag zunächst auf dem Flughafen Innsbruck gelandet, wie die Polizei bekannt gab. Nach dem Auftanken und dem darauffolgenden Start schien alles in Ordnung zu sein, dann verlor die Maschine aber rasch an Höhe und stürzte ab.

Der Pilot sei in Richtung Westen gestartet und durch den Föhn rasch aufgestiegen, zitierte der ORF Tirol Klaus Hohenauer von der Verkehrsabteilung des Landes. Dann aber sei das Kleinflugzeug in kürzester Zeit abgestürzt.

In Bad Ragaz gestartet

Die Identität der zwei tödlich verunglückten Insassen war zunächst unbekannt. Wie der Blick nun vermeldet, handelte es sich beim abgestürzten Piloten um einen 54-jährigen Mann aus Jona. Er wollte mit seinem Passagier nach Slowenien fliegen. Die beiden waren um 8.10 Uhr vom Flugplatz Bad Ragaz aus gestartet. (sda/zo)

Flugzeug 2014 gekauft

Gemäss Blick-Angaben war der Pilot seit 2014 auch Besitzer des Kleinflugzeugs, das zuvor 22 Jahre lang einem Solothurner gehört hatte. Der Flugzeugtyp war Mitte der 1970er Jahre entwickelt worden.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte mit, es seien Abklärungen über den Flugunfall in Gang. Die Schweizer Vertretung in Wien stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden.