Die März-Ausgabe der «Gazette» zeigt die Maschine, welche am Samstag in Flims abgestürzt ist. (Foto: «Gazette»)

Auf dem Titelbild der März-Ausgabe «Gazette», dem Magazin des Air Force Centers Dübendorf, von wo aus die am Samstag abgestürzte Ju-52 gestartet war, ist die Unglücksmaschine abgebildet. Das Bild, das von einem früheren Flug stammt, wurde direkt vor dem Martinsloch, in unmittelbarer Nähe des Unglücksorts, aufgenommen. Ein Rückruf der Ausgabe sei gemäss dem Sekretariat des Air Force Center trotz der tragischen Umstände nicht geplant. «Das wäre gar nicht möglich, das Heft wurde bereits an alle Mitglieder verschickt», zitiert der «Blick» das Sekretariat.

Dübendorfer Gemeinderat Wyss zeigt sich schockiert

«Mit Entsetzen habe ich vom Absturz der Ju-52 Maschine über den Bündner Bergen erfahren», schreibt der Dübendorfer Gemeinderat Orlando Wyss (SVP) in einem Leserbrief an den ZO/AvU. Und weiter: «Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und den Mitarbeitern und Verantwortlichen der Fluggesellschaft JU-Air und des Vereins JU-Air.»

Im letzten Jahr sei er zu einem Flug mit drei Maschinen der JU-Air eingeladen worden und habe sich währenddessen sehr sicher gefühlt . «An der Zuverlässigkeit der Maschine und auch an den Fähigkeiten der Piloten kann es nicht gelegen haben», teilt der Politiker mit.

Event bei Absturzstelle wird abgesagt

Aufgrund des Flugzeugabsturzes beim Piz Segnas, teil des Unesco-Weltnaturerbes Tektonikarena Sardona, haben die Veranstalter eines Slackline-Events auf dem Segnesboden entschieden, ihr Zehn-Jahr-Jubiläumsanlass am 8. August abzusagen.

Der Veranstalter schreibt in einer Mitteilung: «Die Interessengemeinschaft Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona, der Tourismusverband Flims Laax Falera und die Weisse Arena Gruppe sprechen ihr herzliches Beileid aus und wünschen den Angehörigen viel Kraft.»

Locarno kondoliert

Die Stadtregierung von Locarno und das Locarno Festival teilen in einer Pressemitteilung ihr Bedauern zum Flugzeugabsturz mit: «Wir möchten im Namen der Bevölkerung und der Anwesenden in Locarno den Hinterbliebenen des tragischen Flugzeugabsturzes vom Samstagnachmittag ihr tiefstes Mitgefühl und ihre Trauer ausdrücken.» schreibt das Festival in der gemeinsamen Mitteilung.

Die Stadtregierung von Locarno und das Locarno Festival seien erschüttert über das traurige Ende eines Ausflugs, der den Gästen aus der deutschen Schweiz einen angenehmen Aufenthalt im Kanton Tessin bescheren sollte. Zum Zeichen der Trauer setzt die Stadtregierung von Locarno die Fahnen auf dem Regierungsgebäude Palazzo Marcacci und das Festival die seinen auf der Seepromenade Largo Zorzi heute auf Halbmast.

Auch die Bündner Regierung spricht den Angehörigen ihr Beileid aus

Die Bündner Regierung hat am Montag ihre Betroffenheit und Trauer geäussert über den Absturz einer historischen Ju-52 am Samstag oberhalb von Flims GR. Den Angehörigen der 20 Opfer sprach sie ihr Beileid aus. An der Westflanke des Piz Segnas bei Flims habe sich am Samstag einer der gravierendsten Unfälle in der Schweizer Luftfahrtgeschichte ereignet, schrieb die Regierung in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.

Den Hinterbliebenen der verunglückten Flugzeuginsassen sprach sie ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. Zudem wünscht sie den Angehörigen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Das Unglück sei auch für die Einsatzkräfte eine sehr belastende Situation, schrieb die Regierung weiter. Auch den Einsatzkräften sowie Helferinnen und Helfern sprach sie ihren Dank aus.

Brauerei zeigt sich betroffen

Die Ju-52 war mit einem Schriftzug der Brauerei Falken aus Schaffhausen versehen. Die Brauerei war auch Sponsor. Auf ihrer Webseite zeigt sich die Firma tief betroffen:

«Der Absturz der Ju-52, des Hülse-Fliegers, hat auch die Brauerei Falken sehr schockiert. Wir möchten gegenüber allen Betroffenen unsere Anteilnahme kundtun.»

Viele Reaktionen aus der Region

Die Nachricht über das Unglück machte am Wochenende in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Dübendorf wenn…» rasch die Runde. Nicht nur dort machte sich in den Kommentarspalten Fassungslosigkeit breit. Auch auf Flightforum.ch, der Plattform für Aviatik-Begeisterte, fragten sich die User: Wie konnte das passieren?

«Unnötige Spekulationen»

Ein User – offensichtlich Pilot – schrieb: «Wenn ich solche News lese, dann kommt in mir immer wieder der Gedanke hoch, die Lizenz abzugeben.» Einige User erhofften schon am späteren Samstagabend mehr Informationen seitens der Behörden. «So öffnet man Tür und Tor für unnötige Spekulationen.»

Das Gedankenspiel, die Ju-52-Piloten könnten über zu wenig Erfahrung verfügt haben, beendet ein User gleich selber. «Die Ju-Air-Piloten kennen in den Alpen jedes Murmeltier mit Vornamen und jeden Stein, sowie auch die Bedingungen», so der Kommentar.

Im Forum oder auf Twitter erinnerten sich auch viele an ihren letzten Flug mit der Ju Air:

Am Nachmittag sind in meiner Schweizer Heimat gleich zwei Flugzeuge abgestürzt, eins davon die legendäre #Ju52. Ich bin schockiert!😢 Die #TanteJu war das Lieblingsflugzeug von meinem Opa. Durfte selbst einmal mitfliegen. Sehe und höre die Ju heute noch fast jede Woche am Himmel. — Sönke Thomsen (@meerdimensional) August 4, 2018

Grosse Anteilnahme

In allen Kommentaren schwingt eine grosse Betroffenheit und Anteilnahme mit. Gegen 17 Uhr wurde das Flugzeug in Dübendorf zurück erwartet. Angehörige wurden dort von der Polizei und einem Care Team betreut.