Am 17. August tritt Seven am H2U Openair auf. (Bild: zvg)

H 2 U Openair Uster - Die Sommerparty auf dem Zeughausareal Uster! Aussergewöhnliche Stimmen, beste Musik, feines Essen, verschiedene Bars, Marktstände und gemütliche Lounge, 17.-19. August 2018

Profitieren Sie jetzt dank Züriost von vergünstigten Eintritten: 1-Tagespass für Fr. 40.- statt Fr. 48.-

Jugendliche Fr. 20.- statt Fr. 24.-



3-Tagespass für (Fr-So) Fr. 80.- statt Fr. 90 .-

Jugendliche Fr. 40.- statt Fr. 45.-

Die Early Bird Tickets können auf Starticket unter Eingabe des folgenden Code bestellt werden: h2u_4_ever

Das Line-Up:

Neu im 2018: Die Newcomer-Bühne! Entdecke in den Pausen der Hauptbühne spannende junge Musik aus der Region.



Freitag 17.August:

Seven (CH) http://www.sevenmusic.ch

James Gruntz (CH) https://www.jamesgruntz.com

...und weitere mehr!



Samstag 18. August:

Steff la Cheffe (CH) http://www.stefflacheffe.ch

Max Apollo (CH) http://www.maxapollo.com

Velvet Two Stripes (CH) https://www.velvettwostripes.com

...und weitere mehr!



Sonntag 19. August:

Stiller Has (CH) http://www.stillerhas.ch

Pedestrians (CH) http://www.pedestrians.ch

Nickless (CH) https://www.nicklessmusic.com

Weitere Infos finden Sie auf https://h2u-openair.ch