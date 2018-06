Am Donnerstag ist um 14.35 Uhr ein 77-Jähriger an der Zürcherstrasse in Rapperswil mit seinem Auto in eine Werbetafel gefahren. Der Mann fuhr aus der Tiefgarage eines Einkaufszentrums, als es zum Zusammenprall kam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen positiven Wert, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Dem Mann wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt über tausend Franken. (zo)