Flashmob im Stadtpark

Mit dem wohl grössten Schülerchor der Schweiz bringt die Musikschule Uster Greifensee den Ustermer Stadtparkt zum Klingen. Geplant ist ein Flashmob, bei dem wie zufällig von allen Seiten verschiedenste Menschen zusammenströmen und auf ein vereinbartes Zeichen ein grosses Konzerterlebnis entfesseln. Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus Uster, Greifensee und Mönchaltorf sowie Tausende Zuschauer werden zu diesem Grossanlass erwartet. Die Details bleiben geheim. Wer das einmalige Spektakel live erleben will, muss sich am Samstag, 26. Mai, um Punkt 12.29 Uhr im Stadtpark Uster einfinden – und abwarten, was passiert.

Beispiel eines Flashmobs mit Musikerinnen und Musiker in Spanien. (Quelle: Youtube)

Lange Nacht der Musik im Musikcontainer

Einen fulminanten Auftakt machen Schüler-Orchester und -Bands der Musikschule Uster Greifensee am 26. Mai ab 16 Uhr. Danach zeigen sich die Profis: Drei Projekte – drei Stilrichtungen – dreimal Musikpower – uraufgeführt – einmalig! Im Anschluss spielt die Jazzformation Pools mit Yves Martinek und zur späten Stunde laden Black Salad mit Dominik Burger und ihrer Rockmusik zum Tanzen ein. Ein mitreissendes Programm für musikbegeisterte Nachtschwärmer, bei dem auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt.

Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Lange Nacht der Musik hat begonnen: Fr. 15.00 (Abendkasse ab 19 Uhr: Fr. 20.00).

Vorverkauf: Sekretariat Musikschule Uster Greifensee, Montag bis Freitag von 13.30 bis 17 Uhr.

Fan werden!

Mit 5 Franken einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung leisten! Die coolen, magnetischen Fan-Buttons gibt es ab sofort auf dem Sekretariat der Musikschule Uster Greifensee.

«Kleingedrucktes»

Bitte lassen Sie Ihr Auto zuhause.

Der Stadtpark ist gut zu Fuss erreichbar (5 Minuten vom Bahnhof Uster).

Auswärtigen Besuchern stehen einige Parkplätze auf der Püntwiese zur Verfügung.

Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt.

Der Verein Musikschule Uster Greifensee (MSUG) feiert im Jahre 2018 sein 50-jähriges Bestehen. Zweck des Vereins ist es, der Bevölkerung von Uster, Greifensee und Mönchaltorf eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Gestützt durch die Volksabstimmung 1977 ist die musikalische Ausbildung von den Trägergemeinden sowie vom Kanton Zürich für Jugendliche bis 20 Jahren subventioniert. Die Musikschule Uster Greifensee ist Mitglied beim Verband der Zürcher Musikschulen und dem Verband der Musikschulen Schweiz. Sie beschäftigt rund 70 Lehrpersonen und hat 1800 aktive Schülerinnen und Schüler. Der Verein Musikschule Uster Greifensee zählt rund 200 Vereinsmitglieder.



Musikschule Uster Greifensee

Apothekerstrasse 13

8610 Uster

044 940 78 00

www.musikschule-msug.ch