Der Unfall passierte auf der St. Gallerstrasse in Rapperswil-Jona. (Screenshot: Google Maps)

Auf der St.Gallerstrasse in Rapperswil-Jona ist am Donnerstagabend, 5. Juli, kurz vor 19:30 Uhr, eine 20-jährige Velofahrerin bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden.

Die 20-Jährige überquerte mit ihrem Velo einen Fussgängerstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 59-Jährigen, der von Wagen in Richtung Rapperswil fuhr. Die Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in der Höhe von rund 1'000 Franken. (zo)