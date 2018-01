SRF im Zeichen der Winterspiele in Pyeongchang: Wegen der Zeitverschiebung von acht Stunden beginnt die Live-Berichterstattung jeweils schon kurz nach Mitternacht Schweizer Zeit und dauert in der Regel bis 15.30 Uhr. Danach folgen die Highlights des Tages, Aufzeichnungen aus der vergangenen Nacht, Hintergrundberichte, das Gefäss «Land und Leute» sowie um 20 Uhr Gespräche und Analysen aus dem Studio im «House of Switzerland».

Abgeschlossen wird der Olympiatag jeweils mit dem von Mona Vetsch aus Zürich moderierten Late-Night-Talk «Chaempieon». Wer sich nicht nur mit dem Olympia-Kanal SRF2 begnügen will, kann sich mit dem Mobile-Angebot – zum Beispiel mit einer App oder sechs Livestreams – quasi sein ganz persönliches Olympia-Programm zusammenstellen.

Neue Produktions-Methode

Im Vergleich zu den letzten Olympischen Winterspielen in Sotschi sind die Gesamtkosten um 2,5 auf 19 Millionen Franken gesunken. Mit ein Grund: Erstmals setzt die SRG komplett auf die so genannte Remote Production. Dank dieser neuartigen Produktionstechnik mit breitbandigen Datenverbindungen kann die gesamte Regie der sprachregionalen Sender vom Veranstaltungsort in die regionalen Studios in Zürich, Genf und Lugano verlegt werden.

Das spart viel Personal und Transportkosten. Für die SRG sind noch 160 Mitarbeiter vor Ort (in Sotschi waren es 80 mehr), und es mussten keine Regie- und Reportagewagen transportiert werden. Insgesamt wurden 45 Tonnen Material nach Südkorea verfrachtet.

Im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees kam dem Schweizer Fernsehen nach Lillehammer (1994), Turin (2006), Vancouver (2010) und Sotschi (2014) zum fünften Mal die Ehre zuteil, das Weltsignal der alpinen Skirennen zu produzieren. Die SRG-Bilder sind damit Basis für sämtliche Liveübertragungen rund um den Globus.

Late-Night-Talk «Chaempieon»

Wie schon bei der Ski-WM im vergangenen Winter in St. Moritz mit «Champiuns» setzt das Schweizer Fernsehen auch bei Olympia auf einen Late-Night-Talk. «Chaempieon» wird von der 42-jährigen Thurgauerin Mona Vetsch moderiert. Für das passende Ambiente sorgen ein Studio in einem Restaurant in Zürich-Oerlikon im Stil eines koreanischen Strassenrestaurants und Köchin Eve Angst, die sowohl Studiogäste als auch TV-Publikum in die Kunst der lokalen Küche einführt.

Musikalisch begleitet wird die Sendung vom gebürtigen Südkoreaner Sam Hong, der Gründer und Kopf der koreanischen Showband Arirang Singers war, die bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul unter dem Bandnamen Koreana den Welthit «Hand in Hand» interpretierte.

Als Comedians unterhalten Charles Nguela und der gebürtige Südkoreaner Ill-Young Kim aus Deutschland das Publikum und die illustren Gäste, unter ihnen Vreni Schneider, Walter Steiner, Sonny Schönbächler, Fabian Unteregger, Hausi Leutenegger oder Christa Rigozzi.