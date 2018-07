Dienstag, 24. Juli

Waldbrand in Wetzikon? Feuerwehr wäre bereit

Im Hinblick auf den 1. August ist in Graubünden kantonsweit ein Feuerwerks- und Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe in Kraft. Im Kanton Zürich steht ein solcher Entscheid noch aus. Was unternimmt eigentlich die Feuerwehr vorsorglich bei steigender Waldbrandgefahr? «Nichts», antwortet René Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben, in seinem Blog.

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben sei eine Rettungsorganisation, welche sowieso 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr in Einsatzbereitschaft ist. «Auch wenn wir im Milizsystem organisiert sind», so Ehrenmann. Da man nie wisse, wann und wo es das nächste Mal brennt, sei die Feuerwehr immer einsatzbereit.

Für Wald- und Flurbrände wäre die Feuerwehr punkto Material und Wasserreserven bestens gewappnet. «Auf unserem Tanklöschfahrzeug und unseren beiden Ersteinsatzfahrzeugen haben wir alles notwendige Material, um Wald- und Flurbrände zu bekämpfen», beruhigt er. Das Tanklöschfahrzeug habe rund 2500 Liter Wasser dabei und die Ersteinsatzfahrzeuge je 400 Liter.

Genügend Löschwasser

Reicht das nicht aus, wird vom nächst gelegenen Hydranten Wasser bezogen. Da die Stadtwerke Wetzikon der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland angeschlossen sind, stünde immer genügend Löschwasser aus dem Zürichsee zur Verfügung.

Bei aller Gelassenheit, die der Feuerwehrkommandant in seinem Blogeintrag ausstrahlt. Auch Ehrenmann versichert, dass er die Wetterprognosen derzeit genau verfolgt und auf den erlösenden Regen hofft.